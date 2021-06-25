شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، دعم الوزارة وهيئاتها الكامل للكفاءات السعودية والإيمان الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي.

وشدد ماجد القصبي خلال لقائه ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، 36 من الكفاءات الشابة الذين استُقطبوا ودُربوا ضمن مشروع هيئة الإذاعة والتلفزيون لزيادة لغات البث في قطاع الإذاعات الدولية السعودية، والوصول بها إلى خمس عشرة لغة، وأهمية الدور الكبير الملقى على عاتق الهيئة في إيصال ثقافة المملكة وتطورها للعالم من خلال جهد كبير يقف خلفه كوادر شبابية وطنية تنبئ عن مستقبل زاهر للإعلام.

ودعا خريجي الدورة ومنسوبي الإعلام السعودي كافة لصناعة محتوى احترافي يواكب المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة، كون الإعلام هو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للمملكة ومرحلة النمو الذي تعيشه على الأصعدة كافة.