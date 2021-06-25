شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كرّم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكنى بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

واستقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وقدم مدير عام الدفاع المدني تكريم سمو وزير الداخلية للمواطن، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.