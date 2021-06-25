الطيران المدني: تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر الصحي المنزلي، وذلك تماشيًّا مع تعليمات وزارة الصحة، وفقًا لتعميمها للناقلات الجوية.

كانت الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ حيث تضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

وتطرق الدليل إلى حزمة من الأحكام العامة التفصيلية لتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.