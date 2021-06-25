القبض على مواطنين اعتديا على عمال في محطات تعبئة الوقود

ضبط 32 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

الإطاحة بأكبر وكر لصناعة المنظفات المغشوشة تديره عمالة مخالفة أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 40 مخالفة بناء في بيشة نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية، جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد 40 مخالفة على... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

إزالة مشبك من مريء طفلة نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح، عن طريق المناظير... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

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