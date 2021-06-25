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ضبط 32 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
الإطاحة بأكبر وكر لصناعة المنظفات المغشوشة تديره عمالة مخالفة
أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص...
وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني
كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث...
إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24...
جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة
عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،...
ضبط 40 مخالفة بناء في بيشة
نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية، جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد 40 مخالفة على...
إزالة مشبك من مريء طفلة
نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح، عن طريق المناظير...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنين اعتديا على عمال في محطات تعبئة الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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