السعودية | ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.