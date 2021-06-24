بريطانيا تتجه لتخفيف قيود السفر للخارج.. الشروط الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم بريطانيا تخفيف قيود السفر للخارج، لكل من تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

وألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد "كوفيد-19"، في المملكة المتحدة رغم الارتفاع الحالي في العدوى.

الحجر الصحي للقادمين

وحاليًا يخضع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة من الوجهات المفضلة للبريطانيين (إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا)، للحجر الصحي واجراء عدة فحوص لكشف الإصابة على نفقتهم، ما يمثل مئات اليوروهات من النفقات الإضافية للعائلة، وأثار غضب العاملين في قطاع السياحة.

وأعلن جونسون، على هامش زيارة إلى ألدرشوت (جنوب غرب):" لن أقول إن هذا الصيف لناحية السفر سيكون مثل أي صيف آخر".

لكنه أضاف أن هناك "فرصة حقيقية لاستئناف السفر بفضل إتمام عملية التلقيح".

وأشار بوريس جونسون، إلى أن 83% من السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19"، وأن 60% تلقوا الجرعتين.

ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا

ورغم التقدم المحرز في حملة التطعيم، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاعا في الحالات بسبب متحورة دلتا التي تم اكتشافها في البداية في الهند.

وبريطانيا التي سجلت أكثر من 128 ألف حالة وفاة نتيجة الجائحة، سجلت أيضا أكثر من 16 ألف إصابة في غضون 24 ساعة الأربعاء.

أوروبا تتجه لفرض حجر على بريطانيا

هذه الأرقام المقلقة حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمطالبة الأربعاء في البرلمان الألماني بموافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، والتي لم تعد المملكة المتحدة عضوا فيه، على فرض حجر صحي على المسافرين البريطانيين لتجنب استيراد متحورة دلتا الشديدة العدوى إلى القارة.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون "سنواصل الحوار مع شركائنا الأوروبيين بشأن إعادة فتح الرحلات الدولية لكننا واثقون من أن برنامج التطعيم لدينا يوفر لنا سبيلًا جيدًا للمضي قدمًا".

ومن المنتظر صدور إعلان عن الحكومة البريطانية في هذا الموضوع، بالتزامن مع تحديث القائمة الوجهات الأوروبية المصنفة وفق ألوان إشارات المرور.

ولا توجد دولة سياحية أوروبية رئيسية مدرجة حاليًا على القائمة الخضراء التي تسمح بالعودة إلى المملكة المتحدة دون حجر صحي.

وتقع إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، على القائمة البرتقالية، ما يرغم المسافرين القادمين من هذه الدول على قضاء فترة حجر صحي من 10 أيام، وإجراء فحصين لكشف الإصابة على نفقتهم.

أما القائمة الحمراء فتفرض حجرا صحيا في فندق على حساب المسافر.