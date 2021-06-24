شؤون الحرمين تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة.

رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستعد، الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

الاستعداد لموسم الحج لهذا العام

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، أن رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، يأتي كما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج ١٤٤٢هـ.

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