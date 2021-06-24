الصحة لمرضى الضغط: تجنبوا مضاعفات كورونا بتلقي اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة، من خطورة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على مرضى ضغط الدم.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، عندما يُصاب مريض ضغط الدم بكورونا، يزيد من إجهاد القلب ويُضعف الجهاز المناعي؛ مما يؤدي لمضاعفات شديدة.

ابتعد عن المخاطر

ونصحت وزارة الصحة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بقولها: “ابتعد عن المخاطر.. خذ الخطوة، خذ اللقاح”.

مستجدات كورونا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة، كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (479390) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (460338) حالة.



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