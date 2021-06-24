انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر حامد آل محضي عصر اليوم الخميس فعاليات المهرجان الأول للمانجو في مركز الفرشة محافظة سراة عبيدة، الواقع في الفرشة تهامة قحطان، مقابل فندق زهوان، بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة.

المزارعون يعرضون منتجاتهم

ويستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، يعرض فيه المزارعون منتجاتهم من المانجو والبن وبعض المحاصيل الأخرى في هذا الموقع التي عملت اللجنة المنظمة على تنظيمه وتخصيص أماكن للمزارعين.

وصاحب انطلاق المهرجان العديد من الفعاليات منها كلمة لنائب رئيس مركز الفرشة أ: يحيى سلمان الشاثني.

حضور الزوار والمتسوقين:

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان الأول من نوعه يقام فيه هذه الفعالية بالمحافظة، حيث شهد حضورًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين ما يعد تشجيعًا وتحفيزًا للمزارعين على مستوى المحافظة ومراكزها.

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