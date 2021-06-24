اخبار السعوديه

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة

بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر حامد آل محضي عصر اليوم الخميس فعاليات المهرجان الأول للمانجو في مركز الفرشة محافظة سراة عبيدة، الواقع في الفرشة تهامة قحطان، مقابل فندق زهوان، بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة.

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - متابعات الخليج 365

المزارعون يعرضون منتجاتهم 

ويستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، يعرض فيه المزارعون منتجاتهم من المانجو والبن وبعض المحاصيل الأخرى في هذا الموقع التي عملت اللجنة المنظمة على تنظيمه وتخصيص أماكن للمزارعين.

وصاحب انطلاق المهرجان العديد من الفعاليات منها كلمة لنائب رئيس مركز الفرشة أ: يحيى سلمان الشاثني.

حضور الزوار والمتسوقين:

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في محافظة سراة عبيدة انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - متابعات الخليج 365 انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - متابعات الخليج 365 

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان الأول من نوعه يقام فيه هذه الفعالية بالمحافظة، حيث شهد حضورًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين ما يعد تشجيعًا وتحفيزًا للمزارعين على مستوى المحافظة ومراكزها.
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا