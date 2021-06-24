عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل لـ 3 آلاف ريال غرامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت القوات الخاصة للأمن البيئي عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة.

العقوبة المقررة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ عن المخالفات

وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.



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