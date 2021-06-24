الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

التعليم: بدء التسجيل في بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا وجامعة الخليج العربي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل في بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا، وجامعة الخليج العربي، إضافة إلى مقاعد الزمالة في بريطانيا.

موعد بدء التسجيل

وأوضحت وزارة التعليم، أن التقديم يبدأ من يوم 24 /6/ 2021م؛ على الرابط الموحد: https://ksp.moe.gov.sa، مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

التفاصيل والشروط

كما نشرت وزارة التعليم، تفاصيل وشروط التسجيل وكذلك الشروط العامة للابتعاث كما هو موضح أدناه:



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