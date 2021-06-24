محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-24 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏ 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:30 PM إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏ إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏ ، الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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