محمد بن مسعود - الدمام - 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:31 PM استعدادًا لموسم حج 1442 هـ "شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة "شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك حسبما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج 1442 هـ. الكلمات المفتاحية ، "شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ،

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