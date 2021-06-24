شكرا لمتابعة خبر عن 3 آلاف ريال عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات بالأماكن غير المخصصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، إن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة تصل إلى (3000) ريال.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.