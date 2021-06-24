شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت الإدارة العامة للمرور، الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إدارة المرور، إلى أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 3035 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، كما أهابت بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.