شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل (1247) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (460,338) حالة، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة.