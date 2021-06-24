شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قررت إمارة منطقة المدينة المنورة، إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة موقتاً، وتحويل مسار المركبات لداخل الأحياء، لمدة 8 أيام.

وأشارت أمانة المدينة، إلى أن الإغلاق سيبدأ في تمام الساعة 12 ليلاً، وذلك من يوم الأحد المقبل الموافق 17 ذي القعدة 1442 هـ.

ولفتت إلى أن سبب الإغلاق يرجع إلى استكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني.