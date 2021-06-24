شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطنة حصلت على رخصة قيادة واسطة بحرية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت المواطنة سماهر مدني عن طريقة حصولها على رخصة قيادة واسطة بحرية.

وقالت سماهر مدني خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إنها قدمت على الرخصة عن طريق موقع حرس الحدود، ثم قامت بطباعة نموذج تقديم وملأت البيانات المطلوبة عنها.

وأضافت:"أديت الاختبار النظري وبعد اجتيازه، اتصل علي حرس الحدود وبلغوني بالاختيار العملي وبعد اجتيازه استخرجت الرخصة".

وتعد سماهر من أوائل النساء اللاتي حصلن على الرخصة لتترك مدينة جدة خلفها وتبحر إلى حيث شغف الإبحار وصيد الأسماك.

حيث ورثت حب الإبحار من والدها الذي أطلق على مركبه البحري "سماهر" ليرتبط اسمها بالبحر واليوم هي تعيد المشهد ذاته مع ابنيها حيث أسمت مركبها بعمار وتمار ليرتبط اسمهما بالأمواج منذ الصغر.