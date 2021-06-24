شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض توضح تفاصيل أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفردت "صدى" بتغطية تهديد مستثمر لنحو 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض، فيما كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم، عن تفاصيل أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، بعد تداول معلومات غير دقيقة عنها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أمانة الرياض أنها أبرمت عقدا استثماريا مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأوضحت أنه تنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض، والذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر قررت استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه.

اقرأ أيضا: