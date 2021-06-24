شكرا لمتابعة خبر عن تنويه باستمرار تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية "غير المحصنة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن تعميماتها الصادرة مؤخراً للناقلات الجوية تلزم بتطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة).

وأشارت إلى استثناء العمالة المنزلية المرافقة لمقيم (محصن)، على أن يُطبق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي الصحي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تحديث آليات وإجراءات ‏الحجر المؤسسي المنزلي للقادمين إلى المملكة.