شكرا لمتابعة خبر عن استشارية: إصابات كورونا بالمملكة ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الشهر المقبل "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، على ارتفاع حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ووصولها إلى 1255حالة.

وقالت حوراء البيات خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن الشهر المقبل سنشهد انخفاضاً في تسجيل إصابات كورونا بالمملكة.

وأوضحت:"اقتربنا من الوصول إلى المناعة المجتمعية التي نطمح إليها، وكتطلع من المملكة وتوجه من القيادات الرشيدة سنصل إلى أرقام منخفضة".