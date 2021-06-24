«أمانة الرياض»: إزالة سوق الجوهرة النسائي بعد عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاورة لسوق حجاب بحي النسيم، بعد عيد الأضحى، بعد رصد تداول معلومات غير دقيقة عنه في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت «أمانة الرياض»، في بيان لها: «انطلاقا من مبدأ الشفافية مع الرأي العام، نود في أمانة منطقة الرياض الإيضاح حول كل ما يتعلق بأعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاورة لسوق حجاب بحي النسيم، بعد أن رصدنا تداول معلومات غير دقيقة عنه في شبكات التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «في البداية، أبرمنا عقدًا استثماريًّا مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية، ثم لاحقًا وتنفيذًا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت، والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض الذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر، تقرر استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه».

وأضافت الأمانة: «بعد انتهاء العقد، ونظرا لظروف المستأجرات، منحنا المستأجرات مُهَلًا متعددة إضافية بما يمنحهن الوقت الكافي للانتقال إلى مواقع أخرى بديلة، حرصًا منا على الحفاظ على مصدر رزقهن، ومن المقرر أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وبموجبه سنباشر إغلاق السوق وإزالتها في الموعد المحدد تنفيذًا للأنظمة ذات الصلة».