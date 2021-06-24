صحة الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم بعنوان «دمي لضيوف الرحمن»

الرياض - محمد عبدالله - تنظم صحة الشرقية ممثلة بفريق حملات التبرع بالدم، بالتعاون مع جمعية إيثار وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والهلال الأحمر السعودي، اليوم، الحملة التطوعية السنوية للتبرع بالدم بعنوان «دمي لضيوف الرحمن»، وذلك لموسم حج 1442.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن الحملة انطلقت اليوم بمجمع النخيل مول بالدمام عند البوابة رقم 1 وتستمر حتى الخميس 8 يوليو 2021, وتأتي استمرارًا للجهود، والسعي لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وتهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم المتطوعين من مواطنين ومقيمين.