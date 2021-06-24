قنصل باكستان يلتقي الكادر الصحي والمرضى المنومين بتخصصي الطائف

الرياض - محمد عبدالله - زار القنصل العام لجمهورية باكستان بمحافظة جدة خالد مجيد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، واستقبله مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف والمساعدون.

وقال «مجيد»: إنني سعيد بوجودي بتخصصي بالطائف ولقاء المرضى المنومين من باكستان الذين يلقون رعاية طبية وصحية متميزة أشعرتني بالرضا والتقدير حيال الخدمات التي يقدمها المستشفى من خلال إدارته وكوادره الصحية وأيضًا ما يتمتع به من بنية تحتية حديثة ومرافق ومبانٍ متقدمة.

وأضاف قنصل باكستان، أن الزيارة شملت لقاء الكادر الصحي من الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالمستشفى من باكستان مثمنا الحفاوة والاستقبال الحار الذي يعكس العلاقة والصداقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان قيادة وشعب.

وشملت الزيارة لقاء الكوادر الصحية العاملة والمرضى المنومين، وتم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.