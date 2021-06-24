وزير الداخلية يوجه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

کرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، متابعات الخليج 365 محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكنى بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

استقبال وتكريم متابعات الخليج 365

جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم الخميس 14/ 11/ 1442 هـ متابعات الخليج 365 العليط، مقدمًا له تكريم سمو وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.



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