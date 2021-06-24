النيابة تحدد ضوابط تقديم طلبات الخصوم أثناء التحقيق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، ضوابط تقديم الطلبات الخاصة بالخصوم أثناء مرحلة التحقيق.

طلبات الخصوم

وقالت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، تُقدم طلبات الخصوم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة.

محضر التحقيق

وتابعت النيابة العامة: “وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق”.



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