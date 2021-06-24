«معا.. نمشي».. تعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس مبادرتها الرياضية ، تحت شعار (معا نمشي)، وذلك في ممشى حي الملقا بالرياض، بمشاركة 125 مشاركا من جميع الفئات بهدف دمج وتمكين ذوي الإعاقة لمجتمع حيوي صحي. وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبد الرحمن «إن مبادرة (معا نمشي) تعزز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي، وذلك لما لها من فوائد تعود على الجسم بالنفع، إلى جانب الإسهام في رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، وتحفيز فئات المجتمع وتحسين جودة حياتهم لمجتمع حيوي صحي لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030».



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