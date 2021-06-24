4 مذكرات تقنية لتأهيل وتوظيف 400 شابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أمس توقيع أربع مذكرات تفاهم بين أكاديمية التعلم إحدى منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة الشرقية ومجموعة من الشركات الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتوظيف 400 شابة سعودية في مجالات (الموارد البشرية، المالية، العلاقات العامة والإعلام، التسويق)، للالتحاق بالشركات الموقع معها.



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