شكرا لقرائتكم خبر إنفوجرافيك: 8 أنواع من الأشخاص ستشاهدهم على الـ"واتس أب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت المراسلة النصية من أكثر وسائل الاتصال شيوعا ويجري استخدامها بكثرة على مدار اليوم، وتختلف أنماط الناس في التواصل عبر الـ(واتس أب)، بحسب شخصياتهم من حيث الجدية والهزل والمزاح.

جمعت «مكة» الأنماط الأكثر اعتيادا في التخاطب والتراسل من خلال الـ(واتس أب).

1- صاحب الأخطاء الإملائية

الشخص الذي يستخدم الاختصارات ولغة الرسائل القصيرة باستمرار، ولا يهتم بالأخطاء الإملائية.

2- مرسل الصور

الشخص الذي يقصفك باستمرار بصور ميمات الانترنت المضحكة لإجراء محادثة مناسبة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يرسلون الميمات بدلا من إرسال نكتة.

3- أصحاب المسجات الصوتية

الشخص الكسول جدا عن كتابة رسالة نصية وتعتبر الملاحظة الصوتية مثالية عند الرغبة في إرسال رسالة سريعة عندما لا تتمكن من الكتابة، ولكن إرسال الرسائل الصوتية باستمرار ذهابا وإيابا على الـ(واتس أب) بدلا من إرسال الرسائل النصية، يحبط الغرض جيدا.

4- الشبح

عندما يقرأ الشخص رسالة نصية، ولكن لا يستجيب إلا بعد يوم واحد، أو أسوأ من ذلك، ولا يستجيب أبدا.

5- المزعج

الفرد الذي نفد صبره، يتمتع بمستوى صبر يبلغ من العمر خمس سنوات. إذا لم ترد على الرسالة النصية، لهذا الشخص على الفور، فعند فحص هاتفك قد تتلقى خمس رسائل جديدة تبدو كالتالي:

ماذا تفعل؟ - 10:03

؟؟ - 10:05

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 10:12

أين أنت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 10:14

6- الروائي

الشخص الذي يحب الكتابة ومشاركة القصص والعادات والروتين اليومي. يحب هذا الشخص التعبير عن نفسه باستمرار ويصاب بالرعب عندما يتلقى ردا قصيرا.

7- المباشر

أكبر مصدر إحباط للروائي على الواتس. يدخل في صلب الموضوع ويستخدم أقل عدد ممكن من الكلمات

8- صاحب القروبات

الشخص الذي يحب بدء محادثات خاصة على مجموعات الـ(واتس) مع شخص آخر.