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اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.
وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.
وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.
مسؤول إثيوبي يعترف بمقتل 64 شخصًا في قصف الجيش لسوق "تيغراي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.
وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.
وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:46 PM
"أتسباها" أشار إلى استمرار جمع المعلومات من أسر الضحايا
اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.
وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.
وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.
، مسؤول إثيوبي يعترف بمقتل 64 شخصًا في قصف الجيش لسوق "تيغراي" ،
المصدر : الخليج 365
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