، قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون حول الحوار مع روسيا ،

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أشعلت رغبة ألمانيا وفرنسا في إطلاق حوار مع روسيا انقسامًا في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنذر بمحادثات صعبة مساء اليوم (الخميس) خلال القمة الأوروبية في بروكسل.
وأظهرت مسودة نتائج القمة حول روسيا التي وضعت أمس أنه من الصعب تبنيها، فهي تتحدث عن ضرورة أن يجري الاتحاد الأوروبي حوارًا مع موسكو حول موضوعات له مصالح فيها إذا كانت الشروط متوافرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
ويورد نص المسودة سلسلة موضوعات بينها المناخ والبيئة والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومسألة صيغة هذا الحوار، لكنّ هاتين النقطتين تركتا بين فاصلين وستعرضان لأخذ رأي القادة.
وتعود فكرة التحاور مع روسيا إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون حول الحوار مع روسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
أشعلت رغبة ألمانيا وفرنسا في إطلاق حوار مع روسيا انقسامًا في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنذر بمحادثات صعبة مساء اليوم (الخميس) خلال القمة الأوروبية في بروكسل.
وأظهرت مسودة نتائج القمة حول روسيا التي وضعت أمس أنه من الصعب تبنيها، فهي تتحدث عن ضرورة أن يجري الاتحاد الأوروبي حوارًا مع موسكو حول موضوعات له مصالح فيها إذا كانت الشروط متوافرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
ويورد نص المسودة سلسلة موضوعات بينها المناخ والبيئة والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومسألة صيغة هذا الحوار، لكنّ هاتين النقطتين تركتا بين فاصلين وستعرضان لأخذ رأي القادة.
وتعود فكرة التحاور مع روسيا إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:45 PM
تعود فكرته إلى ألمانيا وفرنسا
أشعلت رغبة ألمانيا وفرنسا في إطلاق حوار مع روسيا انقسامًا في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنذر بمحادثات صعبة مساء اليوم (الخميس) خلال القمة الأوروبية في بروكسل.
وأظهرت مسودة نتائج القمة حول روسيا التي وضعت أمس أنه من الصعب تبنيها، فهي تتحدث عن ضرورة أن يجري الاتحاد الأوروبي حوارًا مع موسكو حول موضوعات له مصالح فيها إذا كانت الشروط متوافرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
ويورد نص المسودة سلسلة موضوعات بينها المناخ والبيئة والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومسألة صيغة هذا الحوار، لكنّ هاتين النقطتين تركتا بين فاصلين وستعرضان لأخذ رأي القادة.
وتعود فكرة التحاور مع روسيا إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
، قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون حول الحوار مع روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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