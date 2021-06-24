- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قالت النيابة العامة إن طلبات الخصوم تُقدم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال 24 ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
وقالت النيابة العامة عبر موقعها على "تويتر": "للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها".
النيابة العامة
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:46 PM
يفصل فيها خلال 5 أيام من قيدها ما لم تتعلق بأمور مستعجلة فيكون خلال 24 ساعة"النيابة العامة": على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق
قالت النيابة العامة إن طلبات الخصوم تُقدم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال 24 ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
وقالت النيابة العامة عبر موقعها على "تويتر": "للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها".
، "النيابة العامة": على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "النيابة العامة": على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.