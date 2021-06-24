، خوفًا على حياتهم من "طالبان".. أمريكا تخطط لإجلاء 50 ألف مترجم أفغاني وعائلاتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - توجهون إلى 4 دول بينها قطر والكويت

نقلت "رويترز" عن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء 50 ألفًا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم، خوفًا على حياتهم من حركة طالبان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح "ماكول" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان، تشمل: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.