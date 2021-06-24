، الباطن يتعاقد مع المدرب الصربي لالاتوفيتش.. لقيادة الفريق الأول لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد

أعلن نادي الباطن، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

وسبق للمدرب تدريب منتخب صربيا تحت 21 عاماً ونادي رد ستار وكوكاريكي ورادنيسكي وفوغودينا المحليين، وحقق في مسيرته بطولة كأس صربيا 2020.

وكان الباطن أقال مدربه البرتغالي جوزيه غاريدو أثناء الموسم الماضي وتعاقد مع الصربي ألكساندر فيسيلونوفيتش حتى نهاية الموسم.الباطن