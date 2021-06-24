وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكنى بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدمًا له تكريم وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.