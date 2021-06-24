إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24 يونيو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، يُقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

وينطلق برنامج «صيفنا على جوك» في عدد من الوجهات المتنوعة والغنية بالخيارات الواسعة التي تلبي تطلعات السياح من داخل المملكة وخارجها، فمن أجواء الأنشطة والفعاليات البحرية على شواطئ «جدة وينبع وأملج ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، إلى الأجواء الباردة والمعتدلة في مرتفعات «الطائف والباحة وعسير»، إلى المناطق التاريخية والتراثية في «تبوك والعلا والأحساء»، إلى قلب المملكة النابض في «الرياض».

وبإمكان السياح الاختيار من بين الوجهات والباقات السياحية العديدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «روح السعودية» (visitsaudi.com) الذي يوفر زخما من المعلومات بعدة لغات، كما يمكن للسياح التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملحوظات.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب: «تؤكد انطلاقة برنامج صيف السعودية لهذا العام؛ عزم القطاع السياحي في المملكة على المضي قدماً في تحقيق مستهدفاته الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ والساعية لترسيخ مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم، برغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي العالمي إثر جائحة كورونا».

وأضاف الوزير: «تسهم انطلاقة برنامج صيف السعودية، وتوالي البرامج والأنشطة السياحية، في تعزيز جهود القطاع السياحي الرامية إلى تطوير الوجهات السياحية وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير الوظائف الدائمة والموسمية للمجتمعات المحلية، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة».

وفي ذات السياق، أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: «نرحب بجميع السياح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المتنوعة في السعودية، التي تجمع ما بين الاستمتاع بالأجواء الباردة والمعتدلة في الوجهات السياحية الجبلية في جنوب المملكة وممارسة الأنشطة والفعاليات النوعية في الوجهات البحرية على ساحل البحر الأحمر».

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الجهود تتكامل في الهيئة السعودية للسياحة مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ وإنجاح كل البرامج والباقات والفعاليات السياحية التي يقدم بعضها لأول مرة بالمنطقة، وذلك لتلبية تطلعات السياح وضمان تقديم تجارب سياحية ثرية وسلسة وآمنة في صيف السعودية.