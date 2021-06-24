جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة

عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع، وتطويرها ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي، فقد تمكنت الجمعية خلال الربع الأول لعام 2021م، من تدريب وتأهيل خمس جهات لإدارة وتأسيس وحدات تطوع فيها، «جمعية فتاة القصيم الأهلية، جمعية الزاد الخيري ببريدة، الإدارة العامة للدور النسائية ببريدة، جمعية قدرة النسائية الأهلية، لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بعنيزة».

وقالت مديرة القسم النسائي الأستاذة مريم الشايع، إن هذا البرنامج يتكون من أربعة جلسات يقدم خلالها نطاقات التطوع: وهي المراحل الست لإدارة عمليات التطوع «التخطيط والتعزيز، تصميم الفرص، الاستقطاب، الفرز والتسكين، التوجيه والتدريب، الدعم والإشراف والتقدير»، وفقاً للمعيار الوطني السعودي للتطوع الذي يساهم في تحقيق الريادة في إنشاء وحدات إدارة التطوع في المنظمات، ويشتمل المعيار على 9 مؤشرات رئيسية و42 ممارسة.

واضافت الشايع أنه يعمل برنامج استدامة، لتعزيز ممارسات جودة العمل وبناء القدرات المؤسسية الملائمة، وتوحيد الإجراءات ومنهجية العمل التطوعي، ووضع المعايير لإشراك المتطوعين في المنظمات والميثاق الأخلاقي للمتطوع والعاملين في المنظمة، ويتضمن دليل السياسات والإجراءات الخاصة بوحدة التطوع، وتوفير التدريب والتأهيل للمتطوعين، من خلال الجهات الموفرة للفرص وكيفية تصميم وتحسين جودة الفرص التطوعية، وخلق البرامج وزيادة الفرص التطوعية، وفق الأهداف التنموية ذات الأثر على المنظمة والمتطوع والمجتمع.