جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة

وقالت مديرة القسم النسائي الأستاذة مريم الشايع، إن هذا البرنامج يتكون من أربعة جلسات يقدم خلالها نطاقات التطوع: وهي المراحل الست لإدارة عمليات التطوع «التخطيط والتعزيز، تصميم الفرص، الاستقطاب، الفرز والتسكين، التوجيه والتدريب، الدعم والإشراف والتقدير»، وفقاً للمعيار الوطني السعودي للتطوع الذي يساهم في تحقيق الريادة في إنشاء وحدات إدارة التطوع في المنظمات، ويشتمل المعيار على 9 مؤشرات رئيسية و42 ممارسة.
واضافت الشايع أنه يعمل برنامج استدامة، لتعزيز ممارسات جودة العمل وبناء القدرات المؤسسية الملائمة، وتوحيد الإجراءات ومنهجية العمل التطوعي، ووضع المعايير لإشراك المتطوعين في المنظمات والميثاق الأخلاقي للمتطوع والعاملين في المنظمة، ويتضمن دليل السياسات والإجراءات الخاصة بوحدة التطوع، وتوفير التدريب والتأهيل للمتطوعين، من خلال الجهات الموفرة للفرص وكيفية تصميم وتحسين جودة الفرص التطوعية، وخلق البرامج وزيادة الفرص التطوعية، وفق الأهداف التنموية ذات الأثر على المنظمة والمتطوع والمجتمع.
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