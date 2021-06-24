ضبط 40 مخالفة بناء في بيشة

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية، بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الفنية، لتحقيق معايير الأنسنة، بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة وتحرير 40 مخالفة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية، حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية و للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.
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