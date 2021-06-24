إزالة مشبك من مريء طفلة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح، عن طريق المناظير دون إجراء أي تدخل جراحي. وقاد العملية الدكتور علي الشمراني ودكتور التخدير أنس بركات، حيث أوضح الدكتور الشمراني أن مثل هذه الحالات تعد نادرة، وذلك لصغر عمر الطفلة، وتعتبر هذه الطفلة الأولى التي يستخرج منها هذا الجسم الغريب «المشبك» على مستوى المنطقة، بعمر لم يتجاوز 8 أشهر من الجزء العلوي بالمريء، كما نوه بالتعاون البناء بين الأقسام المختلفة، ومنها الأشعة والتخدير في علاج المرضى.



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