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القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا

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شكرا لقرائتكم القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الحج والعمرة، القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا.

تفاصيل القائمة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا على النحو التالي:

القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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