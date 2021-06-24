الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الحج والعمرة، القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا.

تفاصيل القائمة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج جنوب شرق آسيا على النحو التالي:



شارك الخبر