الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

الأرصاد تتوقع سماء غائمة وسحبًا رعدية على 5 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

سماء غائمة جزئيًا

كما توقع المركز سماء غائمة جزئياً، على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وتتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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