جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - جدة

افتتح معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم، معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، وذلك بمحافظة جدة.

توطين الوظائف

ويُعد البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف إحدى مبادرات المحافظة جدة في مرحلته الثالثة.

ويهدف البرنامج إلى دعم شباب وفتيات المحافظة في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى متاجر رقمية، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، ودعم الشركاء الاستراتيجيين.

دعم رواد الأعمال

ويمثل معرض المشاريع فرصة للمشاركين من رواد الأعمال الناشئين لعرض مشروعاتهم على جهات الدعم والقيادات بغرض الحصول على فرص تمويلية وتسويقية لتنفيذ مشروعاتهم وتنميتها.

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