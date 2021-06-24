ضبط مستودع يخزن مواد غذائية غير صالحة بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت أمانة منطقة حائل، اليوم الخميس، ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية غير صالحة ومخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط المستودع

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قامت فرقنا الرقابية التابعة لأمانة منطقة حائل بضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية غير صالحة ومخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية”.

مصادرة الأغذية

وأضافت أمانة منطقة حائل، أنه تم مصادرة المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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