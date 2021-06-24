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ضبط مستودع يخزن مواد غذائية غير صالحة بحائل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

ضبط مستودع يخزن مواد غذائية غير صالحة بحائل

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت أمانة منطقة حائل، اليوم الخميس، ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية غير صالحة ومخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط المستودع

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قامت فرقنا الرقابية التابعة لأمانة منطقة حائل بضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية غير صالحة ومخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية”.

ضبط مستودع يخزن مواد غذائية غير صالحة بحائل - متابعات الخليج 365

مصادرة الأغذية

وأضافت أمانة منطقة حائل، أنه تم مصادرة المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ضبط مستودع يخزن مواد غذائية غير صالحة بحائل - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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