الطيران المدني: تطبيق الحجر المؤسسي على العمالة المنزلية غير المحصنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة).

الحجر الصحي المؤسسي

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تؤكد الهيئة وفقًا لتعميمها للناقلات الجوية على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي وذلك تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة”.

وأضافت هيئة الطيران المدني، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home

تطورات كورونا بالمملكة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة، كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (479390) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (460338) حالة.

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