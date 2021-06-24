الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

مستشفى الولادة بمكة ينجح في إزالة مشبك من مريء طفلة

متابعات الخليج 365 - واس

تمكَّن مستشفى الولادة والأطفال -عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة – بعد توفيق الله- , من إنقاذ طفلة عمرها 8 أشهر بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء أي تدخل جراحي.

جراحة هي الأولى من نوعها

ويندر مثل هذه الحالات لصغر عمر الطفلة التي تعدّ الأولى التي يُستخرج منها هذا الجسم “المشبك” على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز 8 أشهر من الجزء العلوي بالمريء.

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