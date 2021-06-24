شكرا لقرائتكم خبر شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ، وذلك بدءا من الجمعة.

وذكر الموقع أن أول المحاضرات للدكتور عمر فلاتة بعنوان (فضل الذكر) وتقام بعد مغرب اليوم الجمعة، فيما تقام المحاضرة الثانية للدكتور سليمان الغصن بعنوان (لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل) بعد العصر من يوم غد السبت، وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الدكتور صالح العبود المحاضرة الثالثة بعنوان (الدعاء هو العبادة).

وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للدكتور علي أبابطين تحت عنوان (تحقيق التوحيد)، فيما يلقي الدكتور علي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين المقبل محاضرة بعنوان (أسباب صلاح القلوب)، كما يلقي الدكتور بدر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان (البشارة لأهل الاستقامة).

وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم‘ يلقي الدكتور عبدالسلام الشويعر محاضرة بعنوان (حفظ الضرورات الخمس) وذلك بعد مغرب الأربعاء المقبل.