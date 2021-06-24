القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، في برقية بعثها، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وعبر ولي العهد، في برقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، في برقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.