مواصلة تطوير سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ الأعمال التطويرية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك ضمن برامج تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الأعمال بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن الأعمال التطويرية تهدف إلى تنظيم الحركة ورفع مستوى السلامة داخل السوق، مبينة أن الأعمال التطويرية تضمنت صيانة 82 من المصدات المطاطية للشاحنات، صيانة التكييف والكاميرات الحرارية، صيانة واستبدال 519 كشافا، معالجة الأرصفة الجانبية وصبها وتركيب 80 من مطبات تهدئة السرعة، ومد 536 مترا طوليا من مواسير الخدمات وتضمين 473 م2 بروفايل، إضافة إلى 32 م3 خرسانة. كما أعادت الأمانة سفلتة الشوارع داخل السوق بمساحة 149.250 م2، وتركيب بردورات بطول 2260 مترا طوليا، وزراعة 6500 م2، وضبط 13محبس ماء، وتسوية الساحات الداخلية للسوق بمساحة إجمالية تبلغ 4800 م2.



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