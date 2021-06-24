تهيئة 5 مواقف بمداخل مكة لسيارات الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة العاصمة المقدسة التجهيزات لتهيئة 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة، لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ المباني الخرسانية والبركسات وأعمال التشطيبات والصيانة، وأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير. وبينت الوكالة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.



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