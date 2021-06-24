640 مستفيدا من مراكز طوارئ الحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز طوارئ الحرم المكي خدماتها العلاجية لـ640 مستفيدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وتتواجد مراكز طوارئ الحرم المكي داخل أروقة المسجد الحرام، وهي مهيأة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، وتقدم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام، وتتميز بسرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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